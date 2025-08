Suppellettili a fuoco nella palazzina Ater, cinque intossicati. L’ombra del dolo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un divano, materassi e diversi suppellettili. Accatastati negli scantinati del condominio Ater al civico 2 di viale Divisione Garibaldi, a Udine.

Materiale ingombrante, depositato lì da diverso tempo, che sarebbe dovuto essere smaltito correttamente. Al quale invece qualcuno – è questa la tesi al vaglio degli investigatori – ha dato fuoco. C’è l’ombra del dolo dietro l’incendio divampato dopo la mezzanotte di ieri. Saranno i vigili del fuoco del Niat, che stanno svolgendo gli accertamenti del caso, a stabilire le cause esatte del rogo. Dopo la fase di repertazione, il materiale utile rinvenuto sarà prelevato per essere analizzato in laboratorio. Difficile pensare, infatti, si possa essere trattato di un evento accidentale.

La palazzina Ater, che ospita 44 appartamenti ripartiti su 6 piani, non è stata posta sotto sequestrato dall’autorità giudiziaria. Il fumo generato dalla combustione dei suppellettili ha raggiunto i locali posti ai piani più bassi. Il bilancio è di cinque persone intossicate: una bimba di 5 anni, una ragazza di 15, due donne, di 36 e 65 anni, e un uomo di 57 anni. Tutti, una volta ricevute le prime cure sul posto, sono stati condotti all’ospedale Santa Maria della Misericordia: presentavano elevati tassi di monossido di carbonio nel sangue. Nessuno, però, è in pericolo di vita.

Trenta, in via del tutto precauzionale, le persone fatte evacuare dagli stabili dai vigili del fuoco giunti dal comando provinciale di Udine e dal distaccamento di Cividale del Friuli. Le operazioni di spegnimento del rogo e di bonifica delle parti incidiate sono terminate alle 4. Nessun appartamento è stato dichiarato inagibile.

In via Divisione Garibaldi, per quanto di competenza, è intervenuta anche la polizia di stato.