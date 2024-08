1,5 milioni per il supporto dei caregiver che assistono un familiare non autosufficiente

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha dato via libera preliminare al Piano triennale 2024-2026 per il supporto e la valorizzazione dei caregiver familiari. Con un investimento di 1,5 milioni di euro, il Piano prevede iniziative di formazione, sostegno e comunicazione per le circa 25.000 persone che assistono una persona non autosufficiente. L’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, ha sottolineato l’importanza di tutelare i diritti dei caregiver, garantendo loro una vita sociale e professionale appagante.

“L’approvazione in via preliminare del Piano – ha spiegato Riccardi – è un passo fondamentale dopo l’approvazione della legge regionale del febbraio 2023 che riconosce il ruolo e la figura di chi si prende cura di un congiunto non autosufficiente per malattia, infermità o disabilità”. Per la realizzazione degli interventi sono allocate specifiche risorse finanziarie nella misura di 100 mila euro l’anno (per il triennio 2024-2026) per le iniziative di formazione e di orientamento che la Regione promuove a favore dei caregiver e di 400 mila euro annui (sempre nel triennio) per i compiti e le iniziative previste dalle Aziende sanitarie e dai Servizi sociali dei Comuni in collaborazione con le associazioni del terzo settore.