GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Susanna Serri è la milionesima passeggera del Trieste Airport nel 2024. E’ stata festeggiata questa mattina dai vertici dello scalo regionale poco prima dell’imbarco per Roma Fiumicino. Le sono stati consegnati a sorpresa due biglietti aerei concessi dalla compagnia aerea in collaborazione con Trieste Airport, un volo andata e ritorno per due persone Trieste – Dubai: la nuova connessione che ITA Airways propone da Trieste Airport con scalo via Roma Fiumicino.

La fortunata milionesima passeggera potrà programmare un viaggio andata e ritorno da Trieste Airport per raggiungere la città di Dubai, perla del deserto degli Emirati Arabi Uniti. Una bellissima novità proposta da ITA Airways operativa a partire dal mese di novembre 2024: grazie ai 4 voli giornalieri su Roma Fiumicino e due su Milano Linate, ITA Airways consente ai passeggeri di Trieste Airport di poter prenotare viaggi con connessioni in tutto il mondo. Il prodotto Trieste – Dubai via Roma Fiumicino è un chiaro esempio di possibilità di connessione internazionale che apre le porte ai nostri passeggeri all’aeroporto più moderno e trafficato al mondo con voli diretti verso tutto l’oriente.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il Presidente Antonio Marano e l’Amministratore Delegato di Trieste Airport, Marco Consalvo.

Marco Consalvo “premiare il milionesimo passeggero del nostro aeroporto è un bel traguardo, ma soprattutto un importante punto di partenza che dimostra la rapidità e la solidità e dello sviluppo del nostro scalo; prevediamo di chiudere l’anno 2024 con il nuovo record di 1.300.000 passeggeri transitati, celebriamo l’evento di oggi proiettati al futuro con l’obiettivo di nuovi ulteriori collegamenti per l’estate 2025 rendendo Trieste Airport uno scalo sempre più connesso, moderno e facilmente accessibile per i passeggeri.”