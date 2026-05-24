Sutrio: inaugurata la nuova casa di riposo a zero consumi

Una nuova casa di riposo all’avanguardia, ai piedi dello Zoncolan, ad altissima efficienza energetica. E’ la Residenza assistenziale alberghiera per anziani fragili ‘Di Ronco’, capace di ospitare 44 persone in 22 mini appartamenti, tenuta oggi a battesimo a Sutrio. Una struttura su tre piani all’avanguardia, realizzata dalla Cooperativa sociale ‘La Cjalderie’ assieme al Comune.

La struttura, progettata dall’architetto Federico Toso e messa a punto sul fronte energetico da Hera Servizi Energia spa, consente di risparmiare il 65% di energia e 83% di emissioni di Co2 rispetto al precedente edificio.

La Residenza ‘Di Ronco’ è nata grazie al contributo di Beneficentia Stiftung, Fondazione Friuli e, soprattutto, della Regione Friuli Venezia Giulia.