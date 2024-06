Suv di lusso ‘spogliati’ di gomme e portiere

Doppio furto su commissione nel fine settimana ai danni di due suv di lusso posteggiati in una concessionaria e in una autofficina specializzata di Tricesimo. Ignoti, tra sabato notte e domenica mattina, sono entrati all’interno delle due attività, gestite da un unico proprietario, smontando e asportando diversi elementi di carrozzeria dai due veicoli di proprietà del rivenditore Mastercar di Tavagnacco.

Dapprima l’attenzione dei malviventi si è concentrata sulla concessionaria Molino Auto di via Roma, al cui interno era posteggiata una nuova Maserati Levante. Da questa vettura i ladri hanno sottratto 2 sedili anteriori, 4 pneumatici e una portiera. Il secondo raid è stato commesso successivamente nella vicina officina per la riparazione di automobili di via San Giorgio. Qui un’Audi Q5 è stata letteralmente ‘spogliata’ di tutte le portiere e le gomme.

Il colpo, coperto da assicurazione, è ancora in corso di quantificazione da parte dei carabinieri della stazione locale.