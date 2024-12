Svaligiano gioielleria in Veneto, arrestata banda al rientro a Udine

Sono stati arrestati a Udine, al rientro dal raid compiuto poche ore prima in una gioielleria del Veneto. A finire in manette sono stati sei cittadini stranieri, di età compresa tra i 35 e i 45 anni, arrestati nel capoluogo friulano per il furto aggravato commesso ieri notte in un centro commerciale di Cologna Veneta. Dall’oreficeria i malviventi erano riusciti a far sparire numerosi orologi di marca e gioielli per un valore complessivo di 30mila euro.

Durante la perquisizione nel loro covo friulano, i carabinieri di Udine e Legnano, supportati dai poliziotti di Duino Aurisina, hanno trovato e recuperato la refurtiva sottratta nel negozio, attrezzi da scasso, 13mila euro in contanti e targhe automobilistiche rubate in Slovenia.

I membri della banda sono stati trasferiti nel carcere di via Spalato, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli investigatori stanno verificando eventuali collegamenti con altri furti avvenuti nella regione nei mesi scorsi.