A tu per tu con il ladro. Una donna di Manzano se l’è trovato di fronte, l’altra notte, in casa, mentre lui aveva già rubato soldi e gioielli per un valore di mille euro. È stata svegliata nel sonno da alcuni rumori e quando ha acceso la luce ha intravisto un uomo che, con una pila, rovistava tra gli effetti personali. Le urla di lei lo hanno messo in fuga. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri.