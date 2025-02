Sventate 10 truffe agli anziani con la tecnica del falso incidente

Dieci tentativi di truffa con la tecnica del falso incidente stradale sono stati sventati sabato 7 febbraio nella Destra Tagliamento. Fortunatamente, in tutti i casi, le potenziali vittime – tutte persone anziane – hanno riconosciuto l’inganno e allertato le forze dell’ordine.

I truffatori hanno contattato cinque residenti di Budoia, due di Prata di Pordenone, uno a Polcenigo, uno ad Aviano e uno a Fontanafredda, utilizzando lo stesso schema: una telefonata al telefono fisso da parte di un sedicente carabiniere, poliziotto o avvocato, il quale riferiva che un parente della vittima era stato trattenuto in caserma dopo aver causato un incidente con feriti. Per evitarne l’arresto, era richiesto il pagamento immediato di una somma ingente, dai 5.000 euro in su, in contanti o in gioielli. Un complice, già presente in zona, si sarebbe poi recato personalmente a casa della vittima per ritirare il denaro.

Tutte le persone contattate, però, si sono insospettite e hanno telefonato alla caserma per verificare la veridicità della richiesta, sventando così il raggiro. Questo risultato positivo testimonia una crescente consapevolezza da parte dei cittadini, frutto anche dei numerosi incontri informativi organizzati dalle forze dell’ordine sul territorio per prevenire questo genere di frodi.