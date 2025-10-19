Sventato furto storica osteria di Basadella: due arresti in flagranza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Colpo sventato nella notte ai danni della Storica Osteria Cavicj di Basadella. L’intervento fulmineo dei Carabinieri di Martignacco ha portato all’arresto in flagranza di reato di due ladri sorpresi all’interno dell’attività poco dopo aver prelevato il denaro del registratore di cassa.

Verso le 3, dopo un tentativo andato a vuoto dalla porta secondaria, per introdursi nel locale, la coppia ha frantumato il cristallo della porta d’ingresso utilizzando un pesante blocco di porfido estratto dal vicino marciapiede. Attraverso il foro, inserendo il braccio tra i vetri, sono quindi riusciti ad azionare la maniglia antipanico per sbloccare la portafinestra.

Un passante, allarmato dal fracasso, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. I militari dell’arma sono giunti sul posto in brevissimo tempo, cogliendo i due uomini, di 37 e 22 anni, con le mani nel fondo cassa di circa 140 euro. Il più anziano è stato subito arrestato, il più giovane è stato trasferito all’ospedale di Udine per un lieve malore.

L’episodio, risolto positivamente, si inserisce in un contesto di miglioramento della sicurezza sul territorio. A confermarlo è lo stesso sindaco Massimiliano Petri, che sottolinea come, rispetto agli anni precedenti, Campoformido e le sue frazioni abbiano registrato un netto calo dei tentativi di furto. Oltre a ringraziare il concittadino per la solerzia dimostrata nel lanciare l’allarme, Petri ricorda ai residenti che da pochi giorni la sua amministrazione ha pubblicato il bando sicurezza finalizzato a coprire fino al 60% della spesa per chi migliora i sistemi anti-intrusione nelle abitazioni (antifurto, antintrusione, sistemi di videosorveglianza, videocitofonia e relative centraline).