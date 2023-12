Sventrata la cassaforte, ladri rubano soldi e gioielli

Colpo da 30mila euro in un’abitazione in via Maurino a Povoletto. I ladri, dopo essere entrati attraverso una finestra, hanno probabilmente utilizzato una smerigliatrice per aprire la cassaforte a muro. All’interno c’erano 20mila euro in contanti e monili in oro per un valore di 10mila euro.

La vittima del furto è un uomo di 85 anni originario di Remanzacco. Sull’episodio indagano i carabinieri.

Tentato furto invece in una casa a San Giorgio della Richinvelda. I malviventi sono stati messi in fuga dall’antifurto che i proprietari, pur avendo lasciato la porta aperta, avevano attivato.