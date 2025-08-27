Sversamento di idrocarburi nella roggia: allarme inquinamento a Pordenone

GUARDA IL VIDEO Ettolitri di idrocarburi sversati nella roggia Codafora, in pieno centro a Pordenone. Saranno le analisi di laboratorio dell’Arpa a stabilire l’origine della sostanza oleosa che, dalla serata di ieri, ha iniziato ad inquinare le acque di uno dei principali affluenti del Noncello. Si potrebbe trattare di gasolio o petrolio bianco. Difficile al momento stabilire l’origine dello sversamento. E se si sia trattato di un atto doloso, da parte di qualcuno che a Nord della roggia potrebbe aver scaricato nel corso d’acqua il contenuto di una o più cisterne oppure se l’episodio sia riconducibile ad un guasto di una tubatura. A stabilirlo saranno gli accertamenti in corso della polizia locale.

L’allarme, come detto, è scattato nella serata di ieri quando alla centrale operativa dei vigili del fuoco sono arrivate numerose segnalazioni di un forte odore di gas nell’area centrale di Pordenone. Gli accertamenti hanno subito permesso di individuare il problema. Si è quindi messa in modo la macchina operativa, con i volontari della protezione civile che hanno posizionato, in punti precisi della roggia, dei salsicciotti contenitivi.

Quello che è certo è che la sostanza inquinante ha già raggiunto il vicino fiume Noncello. Ma è ancora presto per fare la conta dei danni.