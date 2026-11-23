Non ha destato particolari preoccupazioni la segnalazione arrivata questa mattina in via dell’Insula, a Cervignano, per la possibile fuoriuscita di un liquido oleoso – riconducibile a benzina o gasolio – da un condotto verso il fiume Ausa, a circa trenta metri dal rifugio della Prima guerra mondiale.

Sull’area sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia locale e i Vigili del fuoco per effettuare gli accertamenti del caso. Dopo i controlli, l’episodio si è dimostrato di lieve entità e non ha riscontrato criticità particolari.