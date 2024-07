Sviluppo rurale, due incontri sul nuovo bando dedicato alla viabilità forestale

Due incontri pubblici di presentazione del nuovo bando regionale SRD08 Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali – azione 1 viabilità forestale e silvo-pastorale inserito nell’ambito delPS PAC 2023-2027, sono in programma il 9 luglio, alle ore 10 a Tolmezzo, nella sede della Comunità Montana della Carnia e il 10 luglio, alle ore 10 a Cimolais, presso il Parco delle Dolomiti Friulane.

Rivolti ad amministrazioni comunali, imprenditori agricoli associazioni locali e cittadini, gli incontri informativi organizzati nelle aree montane dall’Autorità di gestione regionale del PS PAC 23-27 daranno a tutti la possibilità di conoscere nel dettaglio le opportunità offerte dal bando e di confrontarsi direttamente con i tecnici degli uffici regionali competenti.

Il bando SRD08 ha l’obiettivo di garantire lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti finalizzati a realizzare, adeguare e/o ampliare infrastrutture a servizio delle imprese rurali, delle comunità e dell’intera società, con particolare attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale. Mira inoltre a evitare l’abbandono colturale della montagna, promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale e sviluppare attività professionali, didattiche e scientifiche.

“Con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro di cui quota FEASR pari a 1.628.000 euro – aveva anticipato l’assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier in occasione dell’approvazione di SRD08 da parte dell’esecutivo regionale -, il bando è stato attivato prioritariamente per caratterizzare il valore multifunzionale della viabilità forestale. Facilita le attività silvo-pastorali, contribuisce alla tutela e gestione attiva del territorio e promuove la sorveglianza, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”.

Le operazioni finanziate devono essere avviate entro 6 mesi dalla concessione e concluse entro 24 mesi. Le domande di sostegno possono essere presentate in formato elettronico sul portale OPR FVG entro 120 giorni dalla pubblicazione del bando sul BUR.

Gli incontri pubblici, pensati per approfondire la conoscenza del bando SRD08 e per spiegare in maniera dettagliata i criteri di selezione e le modalità di adesione, rappresentano anche un’occasione importante di crescita e collaborazione tra le istituzioni, le comunità e il tessuto produttivo dell’area montana del Friuli Venezia Giulia.