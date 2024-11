Taccheggiano negozio e scappano su monopattino rubato: 5 anni a 2 marocchini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo aver taccheggiato un negozio di via Marsala a Udine, scappano a bordo del monopattino rubato poco prima. E quando vengono fermati dai carabinieri, uno di loro dà una testata a uno dei militari, ferendolo. Per le accuse di rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale Abdessamad Rafaa e Quabile El Mahdi, cittadini marocchini di 25 e 35 anni senza fissa dimora, hanno patteggiato rispettivamente 2 anni, 7 mesi e 10 giorni e 2 anni e 6 mesi di reclusione davanti al Gup di Udine Mariarosa Persico.

Tutto è accaduto il 25 maggio scorso. Stando ai capi d’imputazione, prima i due hanno rubato un monopattino elettrico fuori da una pizzeria di via Roma. Poi sono entrati nel negozio, dove hanno riempito una borsa con capi di vestiario, bigiotteria e accessori per meno di 100 euro. Quando sono usciti, uno dei due ha cercato di indossare una maglietta appena sottratta, ma è stato visto da una dipendente del negozio, che ha cercato di fermarli. Il più giovane l’ha minacciata alzando il pugno. I due sono riusciti a fuggire, ma hanno lasciato la borsa rubata. Dopo qualche ora, i carabinieri li hanno individuati proprio in via Marsala a bordo del monopattino e li hanno bloccati. Loro hanno cercato di divincolarsi e nel parapiglia il 25enne ha dato la testata al carabiniere. Dopo l’arresto, parte della refurtiva è stata trovata in loro possesso.