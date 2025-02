GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Otto persone sono state arrestate dalla Polizia in flagranza per l’assalto al treno dei tifosi del Venezia da parte dei tifosi dell’Udinese, avvenuto ieri sera alla stazione ferroviaria di Basiliano, dopo la partita Udinese-Venezia al Bluenergy Stadium. Diversi i feriti, due dei quali portati in ospedale a Udine. Feriti in maniera lieve anche tre poliziotti.

La ricostruzione del Questore di Udine, Domenico Farinacci.