Tafferugli, le accuse di Vidoni e le repliche dei capigruppo di maggioranza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ bagarre politica a Udine dopo gli scontri di ieri sera in centro. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Onorio Vidoni accusa: “E’ stata una guerriglia urbana tra cori antisemiti e insulti al governo – tuona il consigliere di destra – quanto avvenuto è di una gravità inaudita e inaccettabile, con la città messa a ferro e fuoco da violenti facinorosi”. E attacca l’amministrazione comunale: “Il sindaco De Toni ha sottovalutato il problema e non ha fatto nulla per fermare una deriva annunciata. È ora che arrivi il tempo dell’assunzione delle responsabilità da parte di tutti: gli organizzatori paghino i danni arrecati alla città e il primo a risponderne politicamente sia il sindaco, se non è in grado di gestire situazioni come questa, si faccia da parte”. I capigruppo di maggioranza in consiglio comunale Jacopo Cainero, Antonella Fiore, Pierenrico Scalettaris, Andrea Di Lenardo e Lorenzo Croattini in una nota respingono le accuse “della destra cittadina e regionale: difendiamo il diritto di diecimila cittadini riuniti pacificamente in corteo per chiedere giustizia per il popolo palestinese. Lo diciamo da mesi: quella partita non si doveva giocare, né a Udine né altrove. La nostra città – concludono – non meritava di essere inutilmente stressata dal pericolo di scontri e violenza, le migliaia di persone scese in piazza hanno testimoniato valori di pace e civile convivenza e nulla hanno a che fare con i professionisti dei tafferugli”.