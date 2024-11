Tagliamento, audizione in IV Commissione: tensione tra i sindaci

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il nuovo ponte di Dignano sul Tagliamento è stato il protagonista dell’audizione in IV Commissione in Consiglio regionale, durata tutta la giornata, che ha visto sfilare l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, istituzioni e associazioni ambientaliste fino ai comitati, che all’esterno hanno messo in atto una manifestazione di protesta. L’assessore Fabio Scoccimarro ha rimarcato l’importanza della data scelta, 4 novembre anniversario dell’alluvione del ‘66 che contò anche 4 morti in Carnia e 10 a Latisana, per dire che contro gli eventi climatici estremi, sempre più frequenti, servono opere importanti. “Quella sul Tagliamento – ha sottolineato – non è una diga ma un unico ponte moderno con funzioni di laminazione da mettere in atto un paio di volte ogni secolo per salvare vite umane. E questo è un aspetto che un amministratore pubblico deve tenere in conto”. L’opera non è ancora in fase di progetto e valide alternative potrebbero sostituirla. In aula anche il viceministro all’Ambiente, Vannia Gava, che ha rimarcato le alluvioni passate, citando anche Valencia, e appoggiando la nuova opera. Duro anche il confronto tra sindaci. Quelli dei Comuni a monte – su tutti Dignano e Spilimbergo – si sono espressi difesa del Tagliamento e contro le grandi opere, quelli a valle – in primis Latisana e Lignano – si sono detti preoccupati per una piena con conseguenze drammatiche sui loro territori per cittadini imprese e amareggiati per la mancanza di solidarietà da nord. Tutti concordi, però, sul potenziamento della sicurezza idraulica. Parola anche alle associazioni ambientaliste, compatte a difesa di un fiume che non va dissacrato. Citando un documento di 400 scienziati, hanno sottolineato come servano alternative che non alterino le caratteristiche morfologiche uniche di questo fiume, etichettando il nuovo ponte come un “un eco-mostro”, del costo di oltre 200 milioni di euro, a cui vanno aggiunti i costi di manutenzione. La soluzione per loro è il ripristino delle golene, lasciando esondare il fiume in aree agricole.