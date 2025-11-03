Tagliamento: domani le prime ipotesi per scongiurare esondazioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dalle casse di espansione in alveo allo spostamento di interi comuni. Domani sarà il Tagliamento e come azzerare i rischi di danni legati a una sua esondazione i grandi protagonisti della giornata di audizioni fiume, e mai termine è così calzante, nella quarta commissione del Consiglio regionale presieduta da Alberto Budai. Il nome che spicca maggiormente tra gli auditi è quello di Giorgio Damiano, premio nobel per l’acqua nel 2023, e uno dei massimi esperti di Ingegneria civile idraulica che da agosto ha il fascicolo Tagliamento sulla sua scrivania; ci sarà poi il collegio dei 12 saggi nominati dalla Regione, oltre ad associazioni, sindaci e chiaramente – invitati – il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, in qualità anche di commissario del rischio idrogeologico, e vari assessori.

La parte politica ha più volte ribadito che saranno i tecnici a doversi esprimere e da quello che potrebbero spiegare i saggi domani potrà partire la progettazione che sarà fatta dagli esperti scelti con un incarico a bando europeo pubblicato entro il febbraio 2026, aprile 2027 sono attese o attesa la proposta di risoluzione che arriveranno a dibattito pubblico.

Sulle audizioni di domani, proprio in occasione dell’anniversario della esondazione del 1966, non mancano le proteste visto che il comitato “Alluvione 60 anni” non è stato inviato, il presidente Budai precisa che «Chi sta facendo queste polemiche si è ben guardato da ricordare il regolamento che prevede siano invitati cosa che ha dimenticato di fare chi sta polemizzando, in ogni caso calendarizzeremo un nuovo incontro e potranno sempre inviare una memoria per domani» conclude Budai.