Tagliamento, Lega e Fdi ai ferri corti. E’ lite sul nuovo piano alluvionale

Il fiume Tagliamento torna a far discutere. E divide il centrodestra regionale, mettendo in disaccordo Lega e Fratelli d'Italia. In particolare su un punto: i 400 ettari di terreni agricoli, lungo l'asta del corso d'acqua, tra Spilimbergo e Pinzano, che una quindicina di agricoltori ha messo a disposizione nell'ottica di farli diventare area di espansione del fiume in caso di piena. Ed è sostanzialmente il contenuto della proposta annunciata da Fratelli d'Italia e, in particolare, dal consigliere regionale Markus Maurmair. Un qualcosa di non particolarmente gradito in casa Lega che ha fatto la voce grossa con il segretario regionale Dreosto.

Al progetto sta lavorando un team di esperti. Nessuna preclusione da parte di Maurmair, il quale ha fatto sapere che ogni decisione è rinviata a quello che sarà l’esito finale del documento che valuta le alternative progettuali e che sarà unico per tutta l’asse del Tagliamento.