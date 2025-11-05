Tagliamento, preoccupazione a Latisana per lo stallo post 4a commissione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Azzerare ogni ipotesi di intervento di messa in sicurezza del Tagliamento per ripartire con una serie di nuovi studi sul caso. E’ ciò che Latisana ha temuto ieri mattina nel corso della quarta commissione regionale dedicata al tema delle opere sul fiume, ipotesi che trova fermamente contraria l’amministrazione comunale. Nella seconda fase dell’incontro, però, la prospettiva proposta dall’autorità di bacino di andare avanti con la soluzione del ponte-traversa di Dignano ha tranquillizzato il Comune.
A battersi per la messa in sicurezza del territorio latisanese sul Tagliamento è anche il Comitato Alluvione 60 che alla politica chiede…