lunedì 20 Ottobre 2025
Cronaca

Tagliamento, sì delle associazioni ambientaliste ad aree naturali di laminazione

Redazione
Autore: Redazione

“Non solo è possibile, ma è doveroso cercare alternative alla proposta di traverse con paratoie mobili sul Tagliamento a Dignano e a Varmo. Finalmente anche alcuni esponenti della maggioranza regionale si stanno rendendo

conto che realizzare le casse d’espansione attualmente previste è una pessima idea”. Le associazioni ambientaliste della Regione Legambiente, WWF, Lipu, Foce del Tagliamento e Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale commentano così la proposta sostenuta da Fratelli d’Italia di utilizzare terreni agricoli lungo il fiume come aree naturali di laminazione.

Le associazioni ribadiscono che le casse di espansione non offrirebbero garanzie in termini di sicurezza e avrebbero un impatto devastante sull’ambiente. “Vanno cercate soluzioni alternative – affermano – che impattino il meno possibile sul fiume”.

Citando i primi risultati di uno studio coordinato dal Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale, ancora in corso, le associazioni evidenziano che, senza opere trasversali e intervenendo solo all’esterno degli argini esistenti, è comunque possibile ridurre significativamente i picchi di piena a valle.

Ribadiscono inoltre l’urgenza di un’inversione di rotta nella

gestione dei sedimenti nell’alveo del Tagliamento: l’eccessivo prelievo di ghiaia – sottolineano – ha provocato un abbassamento e un restringimento del letto del fiume, con un effetto fortemente negativo sulla gestione del rischio di alluvioni.

Sulla questione intervengo anche Serena Pellegrino, consigliere regionale di Avs, e Michele Ciol, responsabile ambientale di Sinistra italiana Fvg. “Il riconoscimento da parte di Fratelli d’Italia della normativa europea sul ripristino degli ecosistemi degradati rappresenta un cambio di passo importante ed è un primo segnale che conferma la bontà del percorso che noi sosteniamo da sempre: la sicurezza del territorio nasce dal ripristino della naturalità, non da nuove opere artificiali e impattanti”.

