Tagliamento, un Comitato di 12 esperti per le opere sul fiume

Sarà il Comitato degli esperti dei Comuni del Tagliamento a dare le indicazioni opportune alla politica per decider riguardo alle opere sul fiume in particolare il nuovo ponte laminante tra Dignano e Spilimbergo. A stabilirlo la Giunta regionale che ha messo nero su bianco il nome dei tecnici indicati dai sindaci del territorio. Dovevano essere 5 ma alla fine sono stati arruolati tutti i 12 candidati. Tra loro professori universitari degli Atenei di Roma, Milano, Verona, Udine giuristi, ingegneri, ecologi, specialisti in mitigazione dei rischi in ambito montano, geologi, periti ed esperti di opere idrauliche. "Ricevuti i nomi – ha spiegato l'assessore all'Ambiente Fabio Scoccimarro -, noto con soddisfazione il superamento di alcuni campanilismi. Non è mai mancato il confronto con il territorio e, ancora una volta, abbiamo voluto coinvolgere i primi cittadini assumendoci la responsabilità di decisioni che risultano essere sempre più urgenti a causa dei cambiamenti climatici e degli eventi estremi sempre più frequenti". Scoccimarro ha dettato anche i tempi: il 2025 sarà dedicato alla redazione dei documenti necessari per le progettazioni definitive delle opere, che partiranno nel 2026. Inoltre il Consiglio regionale ha invitato la Giunta a predisporre un confronto tecnico presso l'Autorità competente sul Piano di gestione del rischio alluvioni, a supporto dei Comuni. Sullo sfondo restano tuttavia le polemiche e le avversioni all'opera, anche attraverso una petizione con oltre 14mila firme con espresse più volte dai comitati ambientalisti, a loro volta supportati da tecnici e ed esperti.