Tamberi a Udine, lieve malore durante la conferenza

Momenti di apprensione questa mattina a Udine per Gianmarco Tamberi, colto da un lieve malore durante la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione di UdinJump Development. L’atleta si è accorto di sentirsi male e aiutato da un’assistente si è allontanato dal Salone del Popolo di Palazzo d’Aronco, dove si trovavano decine di giornalisti, atleti e appassionati.

Appena imboccato un corridoio di uscita dalla sala, Tamberi si è accasciato, venendo sostenuto dalla componente dello staff e soccorso dall’atleta friulana Alessia Trost. La medaglia d’oro olimpica di Tokyo 2021 è rimasta distesa sul pavimento per alcuni minuti, prima di ritrovare le forze e riprendere parte alla conferenza stampa. Poco più tardi, ha inaugurato con il sorriso il countdown di avvicinamento all’evento, in programma domani pomeriggio al “PalaBernes” di Paderno.