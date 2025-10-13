Tamponamento a catena a Udine, coinvolti un bus e tre auto

Tamponamento a catena tra 4 veicoli nel pomeriggio lungo Viale Volontari della Libertà, a Udine, all’altezza del numero civico 18. L’incidente multiplo si è verificato poco prima delle 15:30, quando l’autobus di linea urbana n. 3 ha tamponato una Peugeot 207 che lo procedeva. A causa dell’urto, l’utilitaria francese a sua volta è uscita fuori strada, andando a impattare contro una Toyota Yaris posteggiata regolarmente a lato della carreggiata. A sua volta, anche questa vettura è andata a scontrarsi contro una Ford B-Max parcheggiata davanti. Sul posto, per la gestione del traffico, rimasto a senso alternato fino alla rimozione dei mezzi, ha operato la Polizia di Stato. I rilievi, invece, sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Locale. Inevitabili i disagi al traffico veicolare. Tutti e 4 quattro i veicoli hanno riportato danni, ma non si segnalano feriti.