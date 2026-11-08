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Cronaca

Tamponamento a catena a Udine Nord, 6 feriti

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Tre vetture coinvolte, sei feriti e il conducente rifiuta l’alcoltest. E’ il bilancio del tamponamento a catena avvenuto ieri sera, attorno alle 18, all’incrocio tra le vie Cividina e Molin Nuovo a Udine Nord.
Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente – che ha bloccato il traffico per due ore – è stato causato dalla Sukuki Vitara condotta da un udinese di 50 anni che ha tamponato a forte velocità la Bmw X4 ferma al semaforo con a bordo due settantenni di Tavagnacco. Spinto dall’urto, il veicolo tamponato ha a sua volta colpito l’Audi A3 guidata da un cinquantenne di Cavalicco con a bordo due donne di 70 e 48 anni.
Sul posto la Polizia Locale del capoluogo friulano, che ha chiesto al conducente della Suzuki Vitara di sottoporsi all’etilometro, ma lui ha rifiutato. Le altre persone coinvolte sono tutte risultate negative all’alcoltest. Gravi i danni ai due suv.
I sanitari hanno soccorso i sei feriti, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti.

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