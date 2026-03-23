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Cronaca

Tamponamento a Feletto Umberto: due feriti

Scontro davanti al supermercato Friulmarket. Madre e figlio trasportati in ospedale
Redazione
Autore: Redazione

Articolo di Alessandro Di Giusto

Tamponamento con due feriti nel pomeriggio in via 4 Novembre a Feletto Umberto, all’altezza del supermercato Friulmarket. Una Lancia Y, con a bordo una donna e suo figlio, diretta verso il centro cittadino, è stata tamponata da una Volkswagen Passat, per poi terminare la corsa contro il muretto antistante l’esercizio commerciale.

I passanti hanno immediatamente chiamato il Nue 112 e sul posto sono intervenute in breve tempo due ambulanze, un mezzo dei Vigili del fuoco e la Polizia locale di Tavagnacco, che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze.

Le persone a bordo della Lancia Y, uscite autonomamente dal veicolo, sono rimaste ferite e sono state trasportate in ambulanza all’ospedale di Udine. Illeso, invece, il conducente della Passat che, seppur visibilmente scosso, è riuscito a parcheggiare l’auto a bordo strada in attesa dei soccorsi.

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