Tamponamento in A23, muore turista tedesco

Un uomo di 84 anni, di nazionalità tedesca, è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio, lungo la A23, all’altezza del comune di Trasaghis. Per cause al vaglio della Polstrada, l’anziano, alla guida di un’utilitaria, mentre percorreva il tratto autostradale in direzione Tarvisio ha tamponato violentemente una vettura che lo procedeva.

L’impatto è stato tremendo, tanto che l’uomo, che viaggiava da solo, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate. Non si esclude che possa essere stato colpito da un improvviso malore. Sul posto, oltre alla polizia stradale, i vigili del fuoco, personale sanitario del 118 e personale di Autostrade per l’Italia.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.