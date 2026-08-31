Tamponamento in viale Tricesimo, auto finisce nel fossato

Incidente tra due automobili anche in viale Tricesimo, a Tavagnacco, dove intorno alle ore 15:30, una Peugeot 206 nera, che risaliva la strada verso Tricesimo, ha tamponato una vettura intenta a immettersi sull’arteria da un’area di parcheggio laterale. L’impatto, avvenuto all’altezza della concessionaria Autopiù, ha causato danni consistenti per entrambi i mezzi coinvolte visto concludersi, con la Peugeot che ha concluso la sua corsa nel fossato che costeggia la strada.

Fortunatamente le due conducenti non hanno riportato conseguenze. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per la gestione del traffico. La situazione è tornata alla normalità alle ore 17:00.