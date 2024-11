Tamponamento tra tre mezzi pesanti in A4, morto un autista

É di un morto il bilancio dell’incidente tra tre mezzi pesanti avvenuto verso le 16 al chilometro 437 tra Cessalto e San Stino in direzione Trieste. Stando a una prima ricostruzione, al momento dell’impatto, erano segnalati – attraverso pannelli a messaggio variabile – rallentamenti nel tratto a causa di un precedente incidente (risolto pochi minuti prima) nel tratto San Stino – Portogruaro tra due furgoni nella corsia di sorpasso. Per cause in corso di accertamento, un autoarticolato è piombato sui due mezzi che lo precedevano e che viaggiavano a velocità ridotta proprio per i rallentamenti.

L’autostrada A4 rimane attualmente chiusa nel tratto tra San Doná e San Stino in direzione Trieste. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto Adriatico che ha reso obbligatoria l’uscita al casello di San Doná per chi proviene da Venezia. Consigliato attraverso i pannelli di messaggio variabile il percorso A27/A28. Chiusi anche gli ingressi di San Donà e di Cessalto in direzione Trieste. Al momento ci sono code tra Meolo e San Doná.