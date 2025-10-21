Tamponamento tra camion, ferito un conducente

E’ stato trovato ferito ma cosciente l’autotrasportatore soccorso sulla A4, poco dopo aver tamponato con il suo mezzo pesante un camion che lo procedeva. L’incidente è avvenuto verso le 15, tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, subito dopo l’uscita dall’area di servizio di Fratta.

Seconda una prima ricostruzione, nel tratto a tre corsie dove è avvenuto lo scontro erano segnalati rallentamenti e inviti a rallentare la velocità sia per traffico che per maltempo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Non è stato comunque necessario interrompere la circolazione. Si sono verificati comunque rallentamenti di circa un chilometro.