martedì 21 Ottobre 2025
Tamponamento tra camion, ferito un conducente

Incidente dopo l'uscita dall'area di servizio di Fratta, verso Venezia
Redazione
Autore: Redazione

E' stato trovato ferito ma cosciente l'autotrasportatore soccorso sulla A4, poco dopo aver tamponato con il suo mezzo pesante un camion che lo procedeva. L'incidente è avvenuto verso le 15, tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, subito dopo l'uscita dall'area di servizio di Fratta.

Seconda una prima ricostruzione, nel tratto a tre corsie dove è avvenuto lo scontro erano segnalati rallentamenti e inviti a rallentare la velocità sia per traffico che per maltempo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Non è stato comunque necessario interrompere la circolazione. Si sono verificati comunque rallentamenti di circa un chilometro.

