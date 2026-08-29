Tamponamento tra due auto, investita una donna sulle strisce

Un incidente stradale si è verificato oggi, alle 12:20, a Remanzacco, in via De Gasperi, all’altezza della Casa del Formaggio, coinvolgendo un pedone. La dinamica ricostruita ha visto un’automobile essersi fermata in prossimità delle strisce pedonali per consentire l’attraversamento di una 45enne. La vettura è stata però tamponata da un secondo veicolo, venendo spinta in avanti e urtando la donna.

La donna è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure necessarie. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Udine per effettuare i rilievi di legge, chiarire i dettagli dell’impatto e gestire la viabilità, che ha subito inevitabili rallentamenti.