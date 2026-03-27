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Cronaca

Tappa Gemona-Piancavallo del Giro, alle 19.30 diretta da Venzone

Su Telefriuli la presentazione della 20^ tappa della corsa rosa, dalla caserma Feruglio
Alessandra Salvatori
Autore: Alessandra Salvatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A poco più di due mesi dall’appuntamento, scatta ufficialmente il countdown per la ventesima tappa del Giro d’Italia, in programma il 30 maggio. Nel cinquantennale del terremoto, partirà dalla caserma Goi Pantanali di Gemona, per concludersi sul Piancavallo, dopo un percorso di 200 chilometri con oltre tremila metri di dislivello.

La tappa sarà presentata ufficialmente questa sera all’interno della caserma Feruglio di Venzone. L’evento sarà trasmesso in diretta da Telefriuli a partire dalle 19.30, con la partecipazione di organizzatori, rappresentanti istituzionali e anche dei tanti volontari schierati. La carovana rosa renderà omaggio alle vittime del sisma del 1976, prima del via agonistico, con una sosta davanti al cimitero monumentale di Gemona.

Si tratta di una tappa decisiva, dal punto di vista agonistico, e molto impegnativa sotto il profilo logistico, considerata la partenza da un sito sensibile e tenuto conto del fatto che sarà necessario isolare temporaneamente il Piancavallo.

Anche di questo si parlerà stasera a Venzone e in diretta su Telefriuli: l’obiettivo resta quello di garantire il successo di una manifestazione di portata mondiale e la grande sfida è quella di essere all’altezza di Enzo Cainero.

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