Tar, inaugurato l’anno giudiziario dopo i dati record del 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Record di ricorsi ma tempi rispettati. Il quadro è emerso dalla relazione del presidente del Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia, Carlo Modica de Mohac di Grisì, presentata in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario che si è svolta nella sala della Prefettura di Trieste.

Il presidente ha sottolineato come attualmente il Tribunale lavori con la metà del personale previsto, un tema ormai ricorrente, ma nonostante questo contesto e una crescita dei ricorsi del 55%, per un totale di 708, il 90% è stato discusso. Va evidenziato che il 60% dei ricorsi è stato accolto. I numeri sono importanti, i più alti dell’ultimo decennio, ma Modica de Mohac di Grisì ha anche evidenziato come i ricorsi per gli appalti vedono in 60 giorni il tempo tra il deposito e la pubblicazione della sentenza, secondo posto per velocità tra i Tar in Italia dove la media è 107 giorni. In questo caso i dati sono in linea con gli scorsi anni ma definiti comunque alti.

Come sempre la maggior parte dei casi riguarda le forze dell’ordine con richieste di trasferimenti ma c’è stato un aumento importante dei ricorsi presentati dagli insegnati. Sono raddoppiati, ma potrebbe essere legato all’aumento dei casi, i provvedimenti relativi alla sicurezza pubblica saliti a 20 e legati a Daspo o chiusure di attività commerciali.

A calare sono poi le richieste di accesso agli atti segnale, evidenzia il presidente, dell’ottimo rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, nel suo intervento, ha sottolineato la necessità di collaborare a livello istituzionale tra realtà dello stato «per cercare di garantire al massimo i cittadini, aiutandosi e non ostacolandosi».