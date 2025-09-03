Tara Dragas, sorriso mondiale e ora il sogno olimpico

13esima alla sua prima finale mondiale, con un quarto posto al nastro e un sesto alla palla. Tara Dragas con la sua freschezza artistica ha conquistato la pedana iridata di Rio e si è regalata un esordio iridato da ricordare.

Un 2025 di grandi passi avanti per lei, che ad aprile è entrata a far parte delle fiamme oro, e negli ultimi mesi ha collezionato partecipazioni e successi continentali e mondiali, fino all’oro al nastro in coppa del mondo.

guidata dalla mamma e allenatrice Spela, nella palestra di Asu è già al lavoro per il futuro.