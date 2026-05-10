Tardano il rientro, escursionisti recuperati con l’elicottero

Si è conclusa con un sospiro di sollievo l’avventura di sette escursionisti modenesi che, ieri sera, hanno fatto scattare la macchina dei soccorsi nelle Dolomiti Friulane. Il gruppo era atteso al Rifugio Pussa, nel comune di Claut, per la cena intorno alle 19, ma il mancato rientro dalla salita al Monte Pramaggiore ha spinto il gestore a dare l’allarme.

L’elisoccorso ha individuato la comitiva a circa mezz’ora di cammino dal rifugio: i sette escursionisti, rallentati dalle condizioni del terreno ma in buone condizioni, sono stati riaccompagnati alla struttura.