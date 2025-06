Tarvisio, 2 alpinisti in parete tratti in salvo un attimo prima della grandinata

È stata una missione di soccorso tempestiva e veloce quella portata a termine la scorsa notte a Tarvisio, in quota nelle Alpi Giulie, che ha permesso di portare in salvo una cordata di alpinisti rimasta bloccata durante una discesa in corda doppia. Un intervento chiuso poco prima che il brutto tempo impedisse di concludere la parte più pericolosa in parete.

La squadra mista, composta da quattro soccorritori della Stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, ha raggiunto i due alpinisti, entrambi della provincia di Udine, superando 1000 metri di dislivello in meno di due ore dall’inizio del sentiero, lungo un itinerario faticoso e con sulle spalle zaini pesanti, perché carichi di materiali necessari alla scalata e al recupero.

I soccorritori sapevano che avrebbero avuto a disposizione 45 minuti prima dell’arrivo dei temporali. Hanno recuperato la prima alpinista, una ragazza di 23 anni, e poi il secondo, un 37enne. Quando quest’ultimo ha rimesso i piedi in terra, è scoppiato un temporale accompagnato da una forte grandinata.