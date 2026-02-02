Tarvisio, 24 nuovi agenti potenziano la Polizia di Frontiera

L’organico della Polizia di Frontiera di Tarvisio è stato implementato con 24 nuovi agenti. I nuovi arrivati hanno giurato fedeltà alla Repubblica lo scorso 16 gennaio e provengono dalle Scuole Allievi Agenti di Trieste e Vibo Valentia, dove hanno completato il 231° corso. Originari di Campania, Calabria, Puglia e Sardegna, saranno subito assegnati alle pattuglie del territorio e contribuiranno a rafforzare controlli, cooperazione con le polizie austriache e slovene e attività legate alla sospensione del trattato di Schengen. Il nuovo organico è stato salutato e accolto dal dirigente superiore della Polizia di Stato Gianluca Greco, Direttore della 4^ Zona.