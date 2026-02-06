Tarvisio in lutto, domani l’ultimo saluto a Simone

Il comune di Tarvisio ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Simone De Cillia, il 33enne morto mercoledì dopo essere stato travolto da una valanga mentre stava facendo snowboard fuoripista, a quota 1600 metri, in un canale boschivo compreso tra la pista che costeggia Malga Lussari e il Monte Prasnig. Le esequie si terranno domani, alle 14.30, nella chiesa di S. Egidio Abate a Camporosso.

Una comunità, quella di Tarvisio, che si è stretta attorno al dolore dei familiari di Simone che mercoledì pomeriggio si erano precipitati nell’area della telecabinovia Monte Lussari da dove erano partiti i soccorritori per raggiungere, in quota, il 33enne.

Simone, ragazzo solare, che amava la vita e la montagna, figlio di Gianni e Manuela, gli albergatori che gestiscono l’hotel Valleverde, lavorava davanti all’albergo di famiglia ed era impegnato nell’attività di noleggio sci d’inverno e biciclette d’estate.

Maestro di sci, la sua passione per la montagna era diventata contagiosa e virale. Come nell’ultimo video – lui sullo snowboard – postato sulla sua pagina Facebook prima di essere travolto dalla valanga.