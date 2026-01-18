Tarvisio promossa. Fedriga: “Pronti a proseguire”, Roda dà l’ok

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “La Regione Friuli Venezia Giulia è davvero orgogliosa di aver riportato, dopo quindici anni, una manifestazione di questa importanza a Tarvisio. È il risultato di un lavoro costruito nel tempo, anche attraverso l’organizzazione di competizioni di rilievo minore ma fondamentali per crescere in credibilità e capacità organizzativa. Questo percorso ha consentito al Comitato Organizzatore Nazionale di riporre fiducia nel Friuli Venezia Giulia. Il ritorno d’immagine è altissimo a livello internazionale”. Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, presente lungo tutta la seconda giornata della tappa tarvisiana della Coppa del mondo di sci alpino femminile, seguendo il Super G sulla pista Di Prampero. Il governatore ha premiato la tedesca Emma Aicher, oro davanti alla leggendaria statunitense Lindsey Vonn e alla ceca Ester Ledecka. Migliore delle azzurre Sofia Goggia, sesta classificata. Anche oggi alle atlete sul podio è stato consegnato il “Guerriero della Val Saisera” trofeo scolpito dall’artista tarvisano Ennio Veluscek in legno di cirmolo e ferro recuperati da alberi abbattuti da eventi naturali. Fedriga ha sottolineato anche i riscontri positivi ricevuti dai vertici federali: “Tutti si sono detti estremamente soddisfatti della riuscita di queste due giornate e continuo a ricevere complimenti. Non è merito mio, ma dello straordinario lavoro di organizzatori, volontari e Forze dell’ordine, che ringrazio” ha affermato, incontrando personalmente numerosi volontari prima e dopo la gara.

Guardando al futuro, il governatore ha indicato come obiettivo quello di rendere più ravvicinata la presenza della Coppa del mondo in regione: “Vorremmo che la Coppa del Mondo trovasse nel Friuli Venezia Giulia un appuntamento ricorrente, nel rispetto delle turnazioni, senza dover attendere altri quindici anni. Continuiamo a lavorarci, così come prosegue l’impegno ad attrarre in montagna altri grandi eventi, fondamentali per il ritorno d’immagine che si traduce in economia e opportunità strutturali per il territorio”. La tappa di Tarvisio ha visto la presenza di 57 atlete complessive in rappresentanza di 17 nazioni tra Discesa libera e Super G, con oltre 300 tecnici e membri degli staff delle squadre. La macchina organizzativa ha coinvolto più di 400 persone, tra Comitato organizzatore, sci club, maestri di sci, contractor, soccorso piste, Forze dell’ordine, Esercito e sanitari. Ben 150 media accreditati tra giornalisti, fotografi, operatori radiotelevisivi, web, content creator locali, nazionali e internazionali. La copertura televisiva internazionale è stata senza precedenti, con trasmissioni garantite in oltre 25 Paesi tra Europa, Asia e Americhe, raggiungendo un pubblico globale di milioni di spettatori. 5 mila persone – dopo le 4 mila di sabato – hanno partecipato in presenza al weekend di grande sport in Friuli Venezia Giulia.