Taser permanente per la Polizia locale di Pordenone

Passato un anno di sperimentazione, la Polizia Locale di Pordenone avrà il taser in dotazione permanente. In dodici mesi non sono stati esplosi dardi, ma lo strumento più volte è servito come deterrente, dissuadendo alcune persone facinorose da comportamenti violenti. Visti i risultati positivi della sperimentazione, come spiega l’assessore alla sicurezza Elena Ceolin, l’amministrazione comunale in autunno porterà in Consiglio la modifica del regolamento, in modo che il taser divenga dotazione permanente della Polizia Locale di Pordenone, che ha addestrato all’utilizzo della pistola elettrica dieci agenti.