In moto ubriaco, 4.000 euro di multa

Ubriaco, senza patente e per di più recidivo: un biker friulano è stato multato per ben 4.000 euro dalla Polizia Locale di Udine che, sabato sera, lo ha fermato per un controllo casuale nella zona di Udine Sud mentre era alla guida della sua motocicletta.

L’uomo aveva la patente sospesa per un precedente episodio di guida in stato di ebbrezza e il mezzo su cui viaggiava era stato sequestrato in passato per la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria. Dagli accertamenti, infine, è risultato un tasso alcolemico tre volte superiore al limite di legge, per cui è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

All’uomo è stata anche confiscata definitivamente la motocicletta.