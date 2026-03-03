Tavola rotonda sulle criticità della Sanità friulana: i tre nodi

Lunghezza delle liste d’attesa, carenza del personale, dall’infermiere al medico di famiglia, e rete dei piccoli e grandi ospedali. Sono queste le criticità della Sanità friulana emerse durante la tavola rotonda, organizzata dal Coordinamento udinese per la salute pubblica in Sala Scrosoppi a Udine.

Al dibattito hanno partecipato i rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza in Regione, oltre ai consiglieri comunali di maggioranza Andrea Di Lenardo e Anna Paola Peratoner.

Riflettori puntati sul problema più sentito, quello delle liste d’attesa.