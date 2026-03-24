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Cronaca

Tavolo a Gorizia sulla riqualificazione dell’ex Stella Matutina

Redazione
Autore: Redazione

Realizzare interventi di residenza sociale destinati a nuclei con Isee fino a 45mila euro, con l’obiettivo di favorire l’insediamento in centro città di giovani coppie e persone monoreddito. E’ l’ipotesi alla quale si sta ragionando nell’ambito del percorso di recupero edilizio e rigenerazione urbana di un immobile di proprietà dell’Ateneo udinese e delle aree limitrofe, già oggetto di un primo intervento sostenuto dalla Regione per la riqualificazione dell’ex Stella Matutina, destinata ad aree polifunzionali per la didattica e aperte alla cittadinanza.
Lo ha riferito l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante a margine del tavolo di confronto organizzato in municipio a Gorizia alla presenza del sindaco Rodolfo Ziberna, dei rappresentanti dell’Università di Udine, dell’Ater e della società sportiva Dinamo.
“Progetti come quello analizzato oggi – ha detto Amirante – possono rappresentare una ‘best practice’ nell’ambito della rigenerazione urbana in un’area che nel tempo si è progressivamente degradata e che oggi può essere recuperata anche attraverso soluzioni di housing sociale rivolte alla fascia grigia della popolazione”. Il percorso prevede una variante urbanistica che consenta la trasformazione della destinazione d’uso da servizi a residenziale. Il progetto contempla anche la riqualificazione degli spazi aperti, con funzioni aggregative e sportive a beneficio della comunità.

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