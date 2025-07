Taylor Mega denunciata per estorsione da un ex compagno

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Taylor Mega, la modella e influencer di Carlino, è indagata per estorsione. A denunciarla è stato un ex compagno di 38 anni che vive a Londra, con il quale la 31enne, all’anagrafe Elisia Todesco, ha avuto una relazione tra la primavera e l’estate 2024. Oggi il pm di Milano Maurizio Ascione le ha notificato l’avviso di conclusione indagini.

La denuncia, sporta a 6 mesi dall’episodio contestato, ha come oggetto un paio di orecchini di Bulgari del valore di 50mila euro. Stando all’accusa, la donna avrebbe assoldato una persona che avrebbe incontrato e costretto il 31enne a non chiedere più la restituzione dei gioielli dopo la fine della relazione, avvertendolo di far parte di una importante famiglia calabrese.

Taylor Mega ha ribattuto all’accusa affidando la propria versione a un post su Instagram. L’uomo le avrebbe regalato gli orecchini, salvo poi chiederne la restituzione affermando che non si trattava di un dono, ma di un prestito. Dopo molte insistenze, la 31enne – per non incontrarlo di persona – avrebbe semplicemente chiesto a un amico di incontrarlo per chiarire la situazione.