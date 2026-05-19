Tbc: 30 contagiati in una scuola di Trieste

Sono al momento 30 i casi acclarati ma circa 100 studenti non si sono sottoposti allo screening. Nella succursale di via Corsi a Trieste dell’Isis Carducci Dante si è sviluppato un focolaio da Tbc. Il tutto parte dalla positività di una ragazza che ha sviluppato i sintomi della malattia che prevede una cura molto lunga con antibiotici. Asugi ha quindi avviato il protocollo che prevede uno screening sui compagni di istituto dal quale è emerso che circa una trentina di ragazzi ha contratto la Tbc latente asintomatica e non contagiosa. Al momento però si sono sottoposti al test solo la metà degli studenti, un centinaio, e l’invito dell’azienda sanitaria è di effettuare gli accertamenti al fine di evitare ulteriori possibili contagi e avviare immediatamente il percorso di cura.