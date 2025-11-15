Team Bike Day di Cussigh Bike, il ciclismo educa alla comunità

“Il ciclismo è uno stile di vita che educa alla costanza, alla responsabilità e allo spirito di squadra. La forza di giornate come questa è nel riconoscere il lavoro appassionato di chi sostiene le società sportive e nel sentirsi parte di una comunità che cresce attraverso lo sport”.

Con queste parole l’assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, ha portato oggi il saluto dell’Amministrazione regionale alla festa annuale di CussighBike, a Feletto Umberto di Tavagnacco, ringraziando volontari, atleti e famiglie “per l’impegno con cui promuovono ogni giorno la cultura della bicicletta”. Alla giornata ha partecipato Davide Cassani, figura di riferimento del ciclismo italiano.

L’incontro è coinciso con un passaggio significativo per il Friuli Venezia Giulia, che nel 2026 celebrerà il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. Un anniversario che sarà accompagnato da due tappe del Giro d’Italia e del Giro d’Italia Donne attraverso il territorio regionale, “un tributo – ha ricordato Zilli – al sacrificio, alla dignità e alla grande opera di ricostruzione che ha segnato la nostra storia”.

Nel corso dell’evento è stato sottolineato come giornate di sport e partecipazione offrano ai ciclisti l’occasione di scoprire nuovi percorsi e nuove traiettorie nel territorio, valorizzandone la ricchezza paesaggistica, ambientale e culturale.

“Questa è una giornata di bellezza e di valori – ha concluso Zilli -. Lo sport unisce, educa e crea legami autentici. Il ciclismo, con il sacrificio e la gioia dello stare insieme, continua a rappresentare una delle espressioni più vive della nostra regione e della nostra comunità, regalandoci grandi campioni”.