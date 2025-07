Al Teatrone di Udine spettatori aumentati del 15%

Mentre fervono i preparativi per la presentazione del nuovo cartellone di Prosa, Musica, Opera, Operetta e Danza 2025/26, che sarà rivelato al pubblico venerdì 11 luglio alle 11.00, la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine annuncia i dati relativi all’affluenza di pubblico della Stagione appena archiviata. Una Stagione, quella 2024/25, decisamente dai grandi numeri: sono stati infatti complessivamente 60.510 gli spettatori che hanno assistito agli spettacoli e concerti del cartellone inaugurato il 12 ottobre 2024 con il concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e conclusosi il 31 maggio scorso con il Rigoletto di Giuseppe Verdi. Un salto in avanti di circa il 15% rispetto alla Stagione 2023/24, che invece aveva registrato 52.821 presenze. Il numero di spettacoli, invece, è rimasto invariato: 56 quelli proposti nella Stagione 2024/25 fra Prosa, Musica, Opera, Operetta, Danza, Lezioni di Storia e Lezioni di Scienze, come nella Stagione precedente.

A questi numeri si aggiungono i dati relativi alle attività collaterali di approfondimento programmate dalla Fondazione fra ottobre 2024 e maggio 2025, ovvero altre 3.285 presenze registrate dagli spettacoli itineranti, dai laboratori di piccola scenografia e dagli incontri di approfondimento.

Per quanto attiene alla Prosa – il cui programma è stato firmato dal direttore artistico Roberto Valerio – fra gli spettacoli più visti spiccano i Musical (Tootsie, A Christmas Carol, Saranno famosi) con una media di 1.000 spettatori a recita, e quelli con alcuni degli attori e attrici più amati come Oliva Denaro con Ambra Angiolini, Darwin Nevada con Marco Paolini, Ti sposo ma non troppo con Vanessa Incontrada, Il calamaro gigante con Angela Finocchiaro, La buona novella con Neri Marcorè, Condominio mon amour con Giacomo Poretti, anch’essi tutti sopra quota 1.000 spettatori a recita.

Numeri di grande soddisfazione anche per il cartellone di Musica firmato dal direttore artistico Paolo Cascio: di particolare appeal le performance dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Charles Dutoit (850 spettatori), della Chamber Orchestra of Europe con Sir Antonio Pappano (1000 spettatori), il concerto di San Valentino con Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen e la violinista Bomsori (1.044), Les Musiciens du Louvre con Marc Minkowski (900) e il tradizionale Concerto di San Silvestro (sold out con 1.200 spettatori).

Per quanto riguarda la Stagione di Opera, Operetta e Danza firmata dalla direttrice artistica Fiorenza Cedolins, ottimo il riscontro di tutti gli spettacoli in cartellone. Successo per Roberto Bolle and Friends (1000 spettatori/media a sera), teatro esaurito con il balletto Lo Schiaccianoci e l’opera lirica La Traviata. Apprezzatissimi anche il secondo capolavoro verdiano proposto in Stagione, Rigoletto, e il Béjart Ballet Lausanne ritornato al Giovanni da Udine dopo due decenni di assenza con una sequenza di alcune iconiche coreografie come L’uccello di Fuoco su musiche di Stravinskij (980 spettatori).

Numeri di rilievo anche per le Lezioni di Storia e le Lezioni di Scienze, queste ultime alla loro prima edizione, realizzate in collaborazione da Editori Laterza e Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Gli appuntamenti in programma hanno totalizzato una media di 1.100 spettatori a Lezione, con 6 sold out su 8.

Grande soddisfazione, infine, per gli appuntamenti dedicati alle scuole, con oltre 5.000 studenti presenti. Otto gli eventi a loro dedicati, fra spettacoli di prosa in orario mattutino come Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello e Darwin Nevada di Marco Paolini, le prove generali de La Traviata e Rigoletto e del concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, il concerto per il Giorno della Memoria in programma il 27 gennaio 2025, la Conferenza Concerto Carmen – il prezzo della Libertà per coinvolgere gli studenti su un tema di assoluta attualità come quello della lotta alla violenza di genere.