Teatro-‘nursery’, al Giovanni da Udine il pubblico più giovane della sua storia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il foyer trasformato in un parcheggio per ovetti e passeggini. L’arco scenico in una nursery tutta particolare. È il risultato del progetto Playlab, che ha preso il via questa mattina al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con il doppio appuntamento del primo spettacolo allestito per un pubblico speciale, quello composto da spettatori tra 0 e 36 mesi.

Playlab è forse la più grande novità tra le proposte della Stagione 2024/25 del teatrone udinese, un progetto fortemente voluto dal direttore artistico Musica Paolo Cascio. Un percorso visivo, sonoro e di mimica volto a creare l’ambiente più idoneo per sviluppare l’attitudine musicale tra i neonati. Una sorta di terapia da affrontare in un ambiente protetto e selezionato, con mamma e papà.

Giochi innocenti di luce, suoni rilassanti, armonie quasi ancestrali, il tutto per attrarre i piccoli anche a fare le loro prime conoscenze tattili e di ritmo, da condividere con i propri genitori. Queste alcune delle esperienze che ha saputo donare lo spettacolo messa in scena da Marco Amistadi ed Elena Valente con il primo spettacolo di avvicinamento alla musica. Tutto esaurito il primo doppio appuntamento.