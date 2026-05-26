Teatro sottofinanziato, appello del Comune di Udine a Fedriga

Il Comune di Udine chiede conto del mancato finanziamento da parte della Regione alla Fondazione Teatro Giovanni da Udine, di cui è socio insieme a Palazzo d’Aronco. All’appello mancherebbero infatti 250 mila euro, rispetto al 1 milione e 50 mila euro inserito nel Bilancio di Previsione 2026.

La speranza è che venga garantito l’intero contributo destinato alla Fondazione, di cui sono soci la Regione e Comune.

“Ad oggi non abbiamo certezze sul completamento del contributo”, fa sapere Pirone, sottolineando una situazione che “rischia di incidere sulla programmazione della struttura”. La vicenda emerge dopo mesi di interlocuzioni istituzionali rimaste senza esito, come ad esempio la lettera inviata dal sindaco De Toni che aveva informato il governatore del sottofinanziamento, chiedendo chiarimenti.

Il bilancio di previsione 2026 era stato approvato all’unanimità dal CdA a novembre, ma a febbraio è arrivato il decreto regionale con un contributo ridotto, pari a un taglio del 25%. Tra marzo e maggio, nelle due successive assemblee dei soci, non sono arrivate rassicurazioni né risposte definitive.

“Abbiamo posto il tema in più sedi e nelle assemblee dei soci – spiega Pirone – ma non abbiamo ricevuto rassicurazioni. Il taglio è significativo e crea preoccupazione per la tenuta della programmazione”.

Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che nella prossima stagione celebrerà il trentesimo anno dall’inaugurazione del 1997, arriva da due stagioni positive con un incremento del 10% degli ingressi e una crescita delle attività e delle aperture. “Il bilancio regionale è in salute – aggiunge Pirone – non comprendiamo questa riduzione. Non si può chiedere al teatro di fare di meno a scapito della comunità”.