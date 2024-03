Il Teatro di Udine per la prima volta avrà tre direttori artistici

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Per la prima volta in 27 anni di storia, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine avrà dalla prossima stagione tre direttori artistici anziché due. Nel terzetto selezionato è presente anche Fiorenza Cedolins, riconfermata dalla Fondazione a dispetto delle notizie uscite a fine novembre, quando il ‘non rinnovo’ per l’artista sembrava oramai incombente, così come i paventati strascichi legali. Assieme alla soprano di Anduins è stato riconfermato per la Prosa e i Musical Roberto Valerio. La terza novità, invece, riguarda il nuovo direttore artistico selezionato, ovvero Paolo Cascio. Il musicologo, nominato Cavaliere della Repubblica per la sua ricca attività di ricerca, si occuperà della stagione sinfonica e di musica, settore precedentemente affidato alla soprano. Fiorenza Cedolins, infatti, si occuperà specificatamente di Opera, Operetta e Danza.

“La scelta dei nomi è stata condivisa con gli enti che partecipano alla Fondazione”, riferisce il presidente Paolo Vidali, sottolineando come il terzetto di direttori sia stato scelto utilizzando l’esito del precedente bando.

“Il criterio utilizzato per selezionare i candidati – prosegue Vidali – sono stati la competenza e l’aderenza agli obiettivi che il Teatro si pone per le prossime due stagioni (2024/2025 e 2025/2026). Da qui i nomi di Paolo Cascio per la musica e la riconferma di Fiorenza Cedolins per l’opera e la danza.

“Con la Regione e il Comune di Udine – conclude Vidali – abbiamo trovato un’intesa anche dal punto di vista economico, visto che l’utilizzo di tre direttori anziché due porterà ad una piccola variazione di bilancio”.